اليوم السابع
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القبض على عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

السبت، 23 يوليه 2022 10:05 ص
القبض على عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية عاطل - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والرائد مصطفى البش معاون أول مباحث مركز شرطة منوف، من ضبط عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة المركز،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

مركز شرطة منوف

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