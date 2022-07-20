تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 36 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالمنوفية 15 يوما

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار كريم حشيش وكيل نيابة منوف، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجدبد حبس عاطل ضبط وبحوزته 36 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب أمجد إيهاب معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط ع.س عاطل وبحوزتة 36 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









