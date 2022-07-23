العراق.. إصابة جنديين فى هجوم نفذته عناصر من "داعش" على حاجز شمالى بغداد

وكالات

أفادت تقارير في العراق، إن جنديين اثنين من الجيش العراقي أصيبا بإطلاق نار مجموعة نفذته مجموعة مسلحة من تنظيم "داعش".

وأضافت التقارير أن عناصر التنظيم هاجمت حاجز للقوات المسلحة في قرية الثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وفي 17 يوليو كشف آمر فوج الطارمية بالحشد الشعبي إبراهيم المشهداني، عن تفاصيل تحركات فلول "داعش"، في قضاء الطارمية شمالي بغداد، فيما أكد التصدي لمحاولة "داعشية" بالاقتراب من العاصمة.

وقال المشهداني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي" إن "قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي تمكنت من قتل داعشي، وإصابة اثنين آخرين بعد اشتباك دام 40 دقيقة خلال مداهمة وكر لفلول داعش"، مبينا أن "العملية جاءت بعد تتبع استخباري من قبل الفوج".

وأضاف، أن التنظيم بدأ يتبع اسلوب التنقل السريع من مكان إلى آخر في قضاء الطارمية، مشيرا إلى أن الدواعش يتنقلون بمعدل كل ساعتين داخل البساتين.

وأكد المشهداني أن الحشد الشعبي اخترقوا فلول داعش ووصلوا إلى عمق تواجدهم في بساتين الطارمية، كاشفا عن التصدي لهجوم حاول التنظيم تنفيذه في شاطئ التاجي، حيث كانت العناصر الإرهابية تحاول الاقتراب من بغداد.