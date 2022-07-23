الصحة تكشف الفئات الأكثر إصابة بمرض جدرى القرود.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن إصابات مرض جدرى القرود متركزة فى الرجال المثليين ومزدوجى الميول الجنسية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع": هذا لا يمنع من انتشار جدرى القرود بين الاشخاص المصابين بضعف فى الجهاز المناعى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: لايزال احتمال انتشار مرض جدرى القرود فى دول الشرق الأوسط غير مرتفع ولم يتم رصد أى حالات مؤكدة فى مصر حتى الآن.

ووفقا لتقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فإن مرض الجدرى مرض خطير وكان يهدد ثلث العالم لكن العلم توصل إلى لقاح أدى للقضاء على المرض عام 1980 وبالنسبة لجدرى القرود فهو أحد الفصائل الخاصة بالجدرى مشيرة إلى أن لقاح الجدرى فعال بنسبة 85% فى الوقاية من جدرى القرود وقالت التقارير إنه فى عام 2019 تم الكشف عن لقاحين مخصصين لمرض جدرى القرود ولكن لم يتم انتاجهم حتى الان لان الاصابات لم ترتق لحد الجائحة.

وأوضحت تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن مرض الجدرى ليس خطيرا وليس مدرجا ضمن التطعيمات الإجبارية ولكنه من التطعيمات الضرورية ويمكن الحصول عليه من عمر عام فاذا كان الطفل فوق عام وحتى 13 عاما يحصل على جرعتين بينهما 3 شهور بينما لو أكبر من 13 عاما يحصل على جرعتين بينهما شهر.