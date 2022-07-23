اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 12:57 م
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السيطرة على حريق فى سوبر ماركت بالشرقية والنيران تلتهم جميع محتوياته

السبت، 23 يوليه 2022 12:09 م
السيطرة على حريق فى سوبر ماركت بالشرقية والنيران تلتهم جميع محتوياته سيارات مطافئ - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من إخماد حريق نشب بسوبر ماركت بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها للمساكن المجاورة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بشارع مصطفى كامل بندر ههيا، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه، للسيطرة على النيران، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا لموقع الحريق.

وتبين بالفحص أن الحريق اندلع بسوبر ماركت مقام على مساحة 60 مترا، ملك "مصطفى أ ح" وأتت النيران على جميع محتويات المخزن من سلع ومواد غذائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكيفية حدوثه.

 

 


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