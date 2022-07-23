الرئيس زيلينسكي: امتلاك أسلحة قوية سيسرع من إنهاء الأزمة في أوكرانيا

أ ش أ

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن الأسلحة القوية ستنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين وتسرع من حل الأزمة.. معربا عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، على حزمة المساعدات الدفاعية الأخيرة لأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله عبر تويتر "أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحزمة الجديدة من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا. الأسلحة القوية ذات الأهمية الحاسمة ستنقذ أرواح جنودنا وتسرع في تحرير أرضنا. وأنا أقدر الصداقة الاستراتيجية بين شعوبنا. معا لتحقيق النصر".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أمس الجمعة، عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 270 مليون دولار أمريكي وأنها تأتي في إطار التدفق المستمر لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في ظل عمليتها العسكرية مع روسيا.

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربى "إن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل أنظمة صواريخ متوسطة المدى وطائرات تكتيكية بدون طيار"، مضيفًا أن الحزمة ترفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن إلى 8.2 مليار دولار.