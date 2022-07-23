الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 23 يوليو 1952، ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبى عظيم، وجيش يمثل نموذجًا للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنه".

ووأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، موجها حديثه للشعب المصري: "سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائمًا حافلًا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عامًا لتلتف حولها وتساندها، جموع وجماهير هذا الشعب.