اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 06:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية تعلن مقتل أمريكيين اثنين فى دونباس شرقى أوكرانيا

السبت، 23 يوليه 2022 05:26 م
الخارجية الأمريكية تعلن مقتل أمريكيين اثنين فى دونباس شرقى أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزراة الخارجية الأمريكية اليوم مقتل أمريكيين اثنين فى دونباس شرقى أوكرانيا، بحسب شبكة سكاى نيوزعربية.

يذكرأن، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 39 ألفا و240 جنديا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية "أن روسيا خسرت 1708 دبابات و3929 مركبة مدرعة و864 من النظم المدفعية و253 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و2820 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 72 وحدة من المعدات الخاصة".. موضحا أن أكبر خسائر الجيش الروسي على مدار يوم أمس كانت في اتجاهات مناطق "كراماتورسك" و "كريفي ريه" و "باخموت".

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن المختصين الأمريكيين يشرفون على قصف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا باستخدام منظومة "هيمارس" الصاروخية الأمريكية.

وقال ستريموسوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن الأوكرانيين ليسوا وراء قصف جسر أنتونوفسكي".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة