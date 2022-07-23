التموين: صرف 85% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر يوليو الجارى، وأنه جارى استكمال صرف المقررات للمواطنين.

وتدعم الدولة السلع التموينية التى تصرف على بطاقات الدعم، بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس فأكثر بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.

وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار سلع المنظومة التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من التزام تجار التموين بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المعلن عنها.