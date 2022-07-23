اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 12:56 م
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التموين: صرف 85% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن

السبت، 23 يوليه 2022 12:00 م
التموين: صرف 85% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن سلع تموينية - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر يوليو الجارى، وأنه جارى استكمال صرف المقررات للمواطنين.
 
وتدعم الدولة السلع التموينية التى تصرف على بطاقات الدعم، بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس فأكثر بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا.
 
وشددت وزارة التموين على استقرار وثبات أسعار سلع المنظومة التموينية، وتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ للتأكد من التزام تجار التموين بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المعلن عنها.

التموين

السلع التموينية المدعمة

المقررات التموينية لشهر يوليو

خدمات بطاقات التموين

السلع المدعمة



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