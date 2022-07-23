اليوم السابع
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التعليم تتيح للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة الاستعلام عن مقار اللجان وأرقام الجلوس

السبت، 23 يوليه 2022 10:00 ص
التعليم تتيح للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة الاستعلام عن مقار اللجان وأرقام الجلوس مدرسة الضبعة النووية
كتب ــ محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلاب الذين تقدموا إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح، الاطلاع على موعد الامتحان ومقار اللجان وأرقام الجلوس.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان سيعقد يومي الأحد 24/7/2022 والإثنين 25/7/2022 للطلاب الذين انطبقت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، حيث سيجرى الامتحان بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وعلى الطلاب طباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الاختبارات فى المواعيد المحددة.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه يمكن الاطلاع على أرقام الجلوس ومقار اللجان عبر الرابط التالى " https://npds.emis.gov.eg/.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022/2023، من جميع محافظات الجمهورية للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة كحد أدنى.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة التقديم إلكترونيًا بداية من السبت الموافق 16/7/2022 من خلال الرابط Exls.emis.gov.eg ويستمر الموقع في قبول الطلبة المتقدمين حتي إغلاق الموقع يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022. 
 
ويجري امتحان الطلاب المتقدمين إلكترونيًا بمركز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وبعدها يتم ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا طبقًا لمجموع درجات كل طالب وبعدها يتم اختيار (150) طالب الأعلى مجموع في الدرجات. 
 
ويجري الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية لعدد (150) طالب الذي وقع الاختيار عليهم وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص للجميع وذلك لاختيار (60) طالب. 
 
ويتم خلال الكشف الطبي والاختبارات استضافة الطلاب بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة بالجيزة، ونقلهم ذهابًا وإيابًا إلى الكلية الفنية العسكرية تحت إشراف هيئة إشراف إداري من العاملين بقطاع التعليم الفني.
 
وعقب إعلان النتيجة النهائية باسماء الطلاب المقبولين يقوم الطلاب باستكمال إجراءات تقدمهم للمدرسة.

التربية والتعليم

مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية

عقد امتحان القبول بمدرسة الضبعة

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