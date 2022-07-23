التصريح بدفن جثة ربة منزل من قنا لقيت مصرعها عقب تعرضها للدغ عقرب بمنزلها

كان اللواء محمد عبدالنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نقطة شرطة مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوفاة ربة منزل أثناء محاولة إسعافها داخل المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس وحدة مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بورود بلاغ لقسم ثان سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعوة مروة ا ا ص 19 سنة ربة منزل وتقيم بناحية العمره دائرة مركز أبو تشت / قنا مصابه " بحالة إعياء " إدعاء لدغ عقرب وتوفيت عقب وصولها للمستشفى ومحاولة إسعافها.

وبسؤال شقيقها المدعو سعيد ا ا ص 26 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.