التحفظ على 3 عربات كارو وتحرير 8 محاضر نظافة وبيئة فى مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة، بمشاركة إدارة البيئة بمدينة الأقصر، وشرطة البيئة والمسطحات وحي وسط، وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة النقل البطيء وقسم الإشغالات بمدينة الاقصر، تحت إشراف سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة المناطق التالية: (شارع ميخائيل بولس متفرع من شارع صلاح سالم، وشارع تحتمس ومنطقة المطحن وشارع رمسيس، ومنطقة الحمارة، ومنطقة وسط، والسوق الحضري وأسفل كوبري أبو الجود، وأسفل كوبري مشاة بمزلقان القراريش، َومنطقة شرق السكة).

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 3 حصان وعربة كارو، وعدد 2 كرسي لبائعي السمك الجائلين، كما تم تحرير عدد 4 محاضر نظافة، وعدد 4 محاضر بيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث شارك في الحملة كلاً من : النقيب عماد ناشد من شرطة البيئة والمسطحات، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، واسامه توفيق مدير النقل البطئ، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية، ومصطفي عدلي وأحمد حسين متابعة ميدانية ، وعرفة طايع وكيل قسم الإشغالات بمدينة الأقصر .

وفى نفس السياق قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكثفة لتحقيق الإنضباط بشوارع مدينة الأقصر، وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 31 محضر إشغال، و7 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، وضبط 5 ميكروفون، يسبب ازعاج، و38 محضر مضبوطات متنوعة، و52 محضر إزالات إدارية، حيث تمت أعمال الحملة بقيادة نقيب عبدالله سلطان ونقيب شريف جمعة، وبالاشتراك مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وشملت الحملة مناطق شرق السكة، سوق الصنايع، منطقة ابوالجود، منطقة مستشفى الكرنك، شارع يوسف حسن، حي الفيروز.



التحفظ على 3 حصان كارو وتحرير 8 محاضر نظافة وبيئة



التحفظ على 3 حصان كارو وتحرير 8 محاضر نظافة وبيئة



التحفظ على 3 حصان كارو وتحرير 8 محاضر نظافة وبيئة