اليوم السابع
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البيئة: إعداد حزمة مشروعات لمواجهة الأزمات العالمية فى الطاقة والغذاء والمياه

السبت، 23 يوليه 2022 05:00 ص
البيئة: إعداد حزمة مشروعات لمواجهة الأزمات العالمية فى الطاقة والغذاء والمياه وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتقدم من خلاله حلا للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية، في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة من تحدي ومسبب لآثار تغير المناخ إلى حل ووسيلة لمواجهة تلك الآثار. 
 
وأوضحت وزيرة البيئة خلال تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه سيتم ذلك من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة،  حتى تصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعا وليس مجرد نظرية، موضحة انه سيتم العمل على تقديم الآليات التمويلية  منها المنح والاستثمارات الضخمة،  والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان اجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.
 
جدير بالذكر انه استعرضت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى أمس ،  بعض الجهود الوطنية لمجابهة آثار تغير المناخ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف محددة واضحة للتخفيف والتكيف، و حوكمة المناخ والنظام التمويلي والبحث العلمي، اضافة للانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية والتى تتضمن أهداف كمية لقطاعات الطاقة والنقل والبترول والكهرباء، وأهدافا للمياه والزراعة، وتشجيع الدول الأخرى لتحديث خطط مساهماتها الوطنية.
 
 

البيئة

ازمات المياة

ازمة الطاقة

ازمة الغذاء

وزيرة البيئة

الاستيراتيجية الوطنية للمناخ



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