اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى لنظيره الصربى: ممتن لفخامتكم بمنحى وسام جمهورية صربيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:08 م
الرئيس السيسى لنظيره الصربى: ممتن لفخامتكم بمنحى وسام جمهورية صربيا الرئيس السيسى ونظيره الصربي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع الرئيس الصربي جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، مضيفا: "وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ونتطلع لمشاركة فخامتكم فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. 
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصربي: "أعرب عن تقديري لضيافتكم الكريمة في بلدكم الصديق، ولامتناني لفخامتكم بمنحي وسام جمهورية صربيا، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين ويولد مزيدا من قوة الدفع للصداقة الممتدة، التي تجمع بين شعبينا وبلدينا".
 

السيسي

صربيا

الرئيس السيسي

زيارات الرئيس الخارجية



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى من بلجراد: العلاقات مع صربيا تاريخية وثرية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:03 م

الرئيس السيسى: تناولت مع رئيس صربيا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:55 ص

قمة "مصرية – صربية" فى بلجراد.. الرئيس السيسى يرحب بتعظيم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والسياحية ويشيد بمتانة العلاقات.. و"فوتشيتش" يثمن الطفرة التنموية الملحوظة بمصر

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:52 ص

رئيس صربيا: ناقشت مع الرئيس السيسي الأوضاع فى أوكرانيا وتأثيرها على بلدينا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:51 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة