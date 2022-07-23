"البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين قيادة وشعبًا والقوات المسلحة بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب لؤى على

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المصريين قيادة وشعبًا والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وهي الذكري التي أثبتت حقيقة انحياز الجيش المصري وإعلائه لمصلحة شعبه ووطنه.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو وما احتوت عليه من مواقف وطنية، تبعث بكثير من الرسائل الوطنية المهمة ومنها: أهمية الوقوف في وجه الأجندات الخارجية، وفضل الانتماء للوطن، كما أنها توضح الدور المهم الذي يقوم به رجال القوات المسلحة على مدار التاريخ تجاه الدولة المصرية.

كما وجّه الأمين العام تحية تقدير إلى القوات المسلحة الباسلة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، قوية على مر التاريخ؛ حيث ضحّى رجالها بكل ما يملكون في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.