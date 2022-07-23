إصابة 5 عمال فى انهيار حائط أثناء عملهم بتركيب خط مياه بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 5 عمال، اليوم السبت، إثر انهيار حائط أثناء عملهم بتركيب خط مياه، بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انهيار حائط وإصابة 5 عمال أثناء تركيبهم خط مياه بقرية المفرجية فى قوص، وأسفرت الواقعة عن إصابة عرفات محمد حسن، 39 عامًا، ومحمد سعيد حامد، 31 عامًا، وعبدالجابر مسعود حامد،39 عامًا، جبريل سعيد حامد، 49 عامًا، وعادل عبد العاطى عبدالله.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.