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إصابة 3 أشخاص في انهيار حائط بقنا

الخميس، 23 يونيو 2022 10:13 ص
إصابة 3 أشخاص في انهيار حائط بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في انهيار حائط  بسوق عزبة البوصة التابع لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انهيار حائط بسوق عزبة البوصة، وإصابة ناصر مصطفى محمد 50 عاما، محمود صادق أبوالدهب 21 عاما، حمدي محمود محمد 47 عاما.

تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.




 


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