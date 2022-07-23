إصابة 4 عمال إثر سقوطهم أثناء العمل بمركز النوبارية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 عمال بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر سقوطهم من أعلى سقالة أثناء العمل بمركز النوبارية بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي غرب النوبارية " محمد. ا. ع" 35 سنه ـ القاهرة- كسر مفتوح بالكوع و"كرم. ا. ا"20 سنه " كفر الدوار كسر بالفخذ الايسر و"ربيع. ع. ا.21 سنه كفر الدوار- كسر بعظام الفك و "محمد. ن. م" 25سنه ـ النهضه- جرح نافذ بالفخذ الايسر وذلك ادعاء سقوط من أعلى سقالة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.