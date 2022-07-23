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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بكفر الشيخ

السبت، 23 يوليه 2022 01:08 ص
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة فى مشاجرة بقرية تابعة لمدينة سيدى غازى، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج وعمل الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت جهات التحقيق.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، تلقيا إشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وذلك لوقوع مشاجرة بإحدى قرى مدينة سيدى غازى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من "ح.ع."، 43 سنة، بجروح متفرقة بالوجه، و"ع . ع."، 48 سنة، بجروح متفرقة بالوجه، و"ع.ع."، 44 سنة، بجروح متفرقة بالوجه، و"هـ .ع."، باشتباه ما بعد الارتجاج، ويتلقون العلاج داخل المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 


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