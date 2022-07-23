اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 09:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع فى بورسعيد

السبت، 23 يوليه 2022 01:41 ص
إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع فى بورسعيد مستشفى التأمين الصحي
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إثر سقوطها من الدور الرابع بمساكن الأمل الجديد.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الفتاة: نانسي احمد أبو اليزيد 21 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، والحالة العامة مستقرة، بادعاء سقوطها من الدور الرابع بمساكن الأمل الجديد.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابة.
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة