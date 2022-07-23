إصابة فتاة سقطت من الدور الرابع فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيبت فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إثر سقوطها من الدور الرابع بمساكن الأمل الجديد.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الفتاة: نانسي احمد أبو اليزيد 21 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، والحالة العامة مستقرة، بادعاء سقوطها من الدور الرابع بمساكن الأمل الجديد.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابة.