اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 12:39 م
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إصابة رئيس وزراء البنجاب بعدوى بالمعدة بعد شربه من نهر مقدس لإثبات نظافته..فيديو

السبت، 23 يوليه 2022 12:38 م
إصابة رئيس وزراء البنجاب بعدوى بالمعدة بعد شربه من نهر مقدس لإثبات نظافته..فيديو رئيس وزراء البنجاب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "نيو إنديان أكسبرس" الهندية، إن محاولة رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان، إثبات نظافة نهر فى الذكرى 22 لتنظيفه، انتهت بدخوله المستشفى، لإصابته بعدوى في المعدة بعد ثلاثة أيام.

 

وقالت الصحيفة إن السياسي الهندي كان يشرب "الماء المقدس" من نهر كالي بين في سلطانبور لودي يوم الأحد، ولكن تم نقله إلى مستشفى في دلهي يوم الأربعاء.

وخلال زيارته، أعلن عن إطلاق حملة على مستوى الولاية لتنظيف الأنهار والمصارف في الولاية. وأثناء وجوده في المستشفى ، شخّص الأطباء إصابته بعدوى في المعدة. وظل تحت الملاحظة من قبل فريق من الخبراء الطبيين لمدة يومين قبل خروجه من المستشفى يوم الخميس.

وانتشر مقطع فيديو لقيام رئيس وزراء البنجاب بشرب كوب كامل من مياه النهر الذى يصفه الهنود بالمقدس لإثبات أن المياه نظيفة. وأظهر الفيديو الرجل وهو يقف الأحد الماضي، بالقرب من النهر برفقة عدد من الأشخاص، ثم قام بتعبئة كوب من مياه النهر وتناوله أمام الحضور وعدسات الكاميرا، ليتم في وقت لاحق نقله جويا لأحد مستشفيات دلهي بسبب آلام شديدة في المعدة.

 


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