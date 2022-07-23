أوكرانيا: مقتل 39 ألفا و240 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 39 ألفا و240 جنديا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية "أن روسيا خسرت 1708 دبابات و3929 مركبة مدرعة و864 من النظم المدفعية و253 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و188 مروحية و2820 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 72 وحدة من المعدات الخاصة".. موضحا أن أكبر خسائر الجيش الروسي على مدار يوم أمس كانت في اتجاهات مناطق "كراماتورسك" و "كريفي ريه" و "باخموت".

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن المختصين الأمريكيين يشرفون على قصف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا باستخدام منظومة "هيمارس" الصاروخية الأمريكية.

وقال ستريموسوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن الأوكرانيين ليسوا وراء قصف جسر أنتونوفسكي".