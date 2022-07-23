أسعار الذهب اليوم فى مصر .. عيار 21 يغلق عند 987 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في مصر ختام تداولات هذا الأسبوع ارتفاع ملحوظ، ليسجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 987 جنيها للجرام مرتفعًا حوالي 7 جنيهات على مدار جلسات التداول أمس، قبل إغلاق الأسواق العالمية للذهب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث أغلق السعر العالمي للذهب عند مستوى 1723 دولارا مقابل سعر 1686 دولارا في بعض جلسات التداول منتصف الأسبوع.

وتعرض الذهب هذا الأسبوع لخسائر متتالية في 5 جلسات بالبورصات العالمية، لتقترب أونصة الذهب من مستوى هو الأقل في شهرين تقريبا، وجاء الهبوط الكبير في سعر الذهب عالميًا بسبب القوة الكبيرة التي تلقاها الدولار بفعل توقعات تسجيل أسعار الفائدة مستويات قياسية برفع مرتقب للفائدة الأمريكية بنسبة قد تصل 1 %، في إطار سياسية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الهادفة للتشديد النقدي، لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية هي الأعلى منذ 41 سنة، في حين عاود الذهب للصعود بفعل تراجع عائد السندات الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر سجلت مستويات منتصف الأسبوع قرب 975 جنيها للعيار الرئيسي، ثم أخذ الذهب رحلة صعود مرة أخري ليغلق عند مستويات 987 جنيها للجرام بدون مصنعية متأثرة بعودة الصعود للسعر العالمي للذهب .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 987 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 846 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1128 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7869 جنيها

حال الذهب هذا الأسبوع الماضي كان سئ للغاية بسبب الخسائر المتتالية التي تعرض لها المعدن الأصفر، بعد أن خسر الذهب 2 %، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13 %لتنزل الأونصة إلى مستويات 1703.6 دولار، لكن تراجع عوائد السندات الأمريكية تسبب في عودة الصعود للذهب مجددا بنهاية جلسات التداول هذا الأسبوع.