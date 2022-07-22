8 أغذية يجب على الحوامل تناولها كل يوم.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

هناك الكثير لنتعلمه أثناء الحمل من اختيار الفيتامين المناسب قبل الولادة إلى مكافحة غثيان الصباح، وهناك الكثير من الأطعمة المغذية التى يمكن أن تساعد فى رعاية الجنين الذى ينمو طوال فترة الحمل، وفى التقرير التالى نستعرض بعض الأطعمة التى يمكن للحوامل أن يشعرن بالراحة عند اللجوء إليها أثناء رحلتهن وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

عصير البرقوق

شرب عصير البرقوق يوميًا يمكن أن يساعد الحوامل على الانتظام فى عملية الهضم ويساعد على منع الإمساك، لأن زيادة هرمون البروجسترون قد يجعل عملية الهضم بطيئة، ويحتوى كل كوب من عصير البرقوق على 2.5 جرام من الألياف، والتى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على انتظام عملية الهضم.

البيض

البيض من أفضل الأطعمة الموصى بها للحوامل، ليس فقط لأنه مصدر جيد للبروتين عالى الجودة، لكن أيضًا لأن البيض هو أحد الأطعمة القليلة الغنية بالكولين، وهو عنصر غذائى يساعد فى دعم صحة الدماغ مدى الحياة، ويستهلك ما يصل إلى 95% من الحوامل كمية أقل من الكولين ما يعتبر كافياً (450 ملليجرام في اليوم)، وغالبًا لا تحتوى فيتامينات ما قبل الولادة على أى من هذه العناصر الغذائية.

المانجو

المانجو عبارة عن فاكهة غنية بالماء توفر حمض الفوليك، وهو فيتامين أساسي للحمل، ويقلل حمض الفوليك من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي، مثل السنسنة المشقوقة، وكذلك يقلل من خطر ولادة طفل قبل الأوان أو منخفض الوزن عند الولادة، وينصح بتناول شرائح المانجو مع وجبة الإفطار أو كجزء من وجبة خفيفة بعد الظهر.

سبانخ

ليس من المستغرب أن تكون الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ، خيارًا مغذيًا للحوامل، فثلاثة أكواب من السبانخ توفر 2 جرام من الألياف المفيدة للهضم بالإضافة إلى حمض الفوليك لدعم نمو الطفل.

السمك

تعتبر الأسماك الدهنية - السلمون والسردين والأنشوجة - إضافة رائعة إلى نظام الحامل الغذائي، حيث توفر هذه الأسماك أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للأطفال في طور النمو، ويمكنك بأمان تناول ما يصل إلى 12 أوقية أسبوعًا من الأسماك منخفضة الزئبق، مثل السلمون والسردين والأنشوجة.

الحمص

من المهم للحامل أن تحصل على وجبات خفيفة مغذية تساعد على الشعور بالشبع، ويوفر الحمص كلاً من البروتين والألياف لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

عدس

يوفر العدس مصدرًا جيدًا لمادة الكولين لدعم النمو العصبى للطفل، بالإضافة إلى ذلك يحتوي كوب واحد من العدس المطبوخ على 18 جرامًا من البروتين، وهو أمر مهم أيضًا لنمو طفلك، إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر لتناول العدس، ضع في اعتبارك أن كوبًا واحدًا يحتوي أيضًا على 16 جرامًا من الألياف للمساعدة في الحفاظ على انتظام الهضم.



دقيق الشوفان

دقيق الشوفان مصدر ممتاز للمنجنيز، تقدم حصة 1/2 كوب من الشوفان المطبوخ 35% مما تحتاجه الحوامل في اليوم، وبعد فترة الحمل يعتبر الشوفان مهما خلال فترة الرضاعة، حيث يتم صنعه من مكونات قد يكون لها خصائص تعزز إنتاج حليب الثدي.