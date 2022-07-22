اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 03:29 م
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وفاة مسن أثناء الاستعداد لصلاة الجمعة داخل مسجد بإحدى قرى بنى سويف

الجمعة، 22 يوليه 2022 03:09 م
وفاة مسن أثناء الاستعداد لصلاة الجمعة داخل مسجد بإحدى قرى بنى سويف الحاج زيد أبو زيد
بنى سويف - هانى فتحى

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لفظ الحاج زيد أبو زيد، أحد أهالي قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا فى محافظة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة على كرسي متحرك، داخل المسجد أثناء استعداده لصلاة الجمعة، قبل دقائق من رفع الأذان.

وشهدت قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف واقعة وفاة الحاج زيد أبو زيد، أحد أهالي القرية، على كرسي متحرك داخل المسجد أثناء استعداده لصلاة الجمعة، قبل دقائق من رفع الأذان.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، لرحيل الحاج زيد، الذى يعد أحد المعمرين بالقرية والذى كان يتميز بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.




 


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