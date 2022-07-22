وفاة مسن أثناء الاستعداد لصلاة الجمعة داخل مسجد بإحدى قرى بنى سويف

لفظ الحاج زيد أبو زيد، أحد أهالي قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا فى محافظة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة على كرسي متحرك، داخل المسجد أثناء استعداده لصلاة الجمعة، قبل دقائق من رفع الأذان.
وشهدت قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف واقعة وفاة الحاج زيد أبو زيد، أحد أهالي القرية، على كرسي متحرك داخل المسجد أثناء استعداده لصلاة الجمعة، قبل دقائق من رفع الأذان.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، لرحيل الحاج زيد، الذى يعد أحد المعمرين بالقرية والذى كان يتميز بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.
وفاة مسن أثناء الاستعداد لصلاة الجمعة داخل مسجد بإحدى قرى بنى سويفالجمعة، 22 يوليه 2022 03:09 م
الحاج زيد أبو زيد
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لفظ الحاج زيد أبو زيد، أحد أهالي قرية بنى ماضى التابعة لمركز ببا فى محافظة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة على كرسي متحرك، داخل المسجد أثناء استعداده لصلاة الجمعة، قبل دقائق من رفع الأذان.
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