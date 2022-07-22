وفاة شاب بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة فى طنطا

الغربية عادل ضرة

شهدت مقابر قرية كفر عصام مركز طنطا بمحافظة الغربية العثور على جثة شاب بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاه في منطقة المقابر بقرية كفر عصام.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين وجود سرنجة بها مخدر ملقاة بجوار الجثة وأن الشاب توفى منذ يومين، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وأخطرت النيابة العامة التي طلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.