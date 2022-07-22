واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ضمن خطط المساعدات العسكرية

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن وزارة الدفاع تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، ضمن خطط المساعدات العسكرية في المستقبل، بحسب سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية إن وزارة الدفاع تقوم باستكشاف مبدئي لإمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون في المستقبل القريب.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".

وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضا 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق ما اورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.