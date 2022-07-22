نيويورك تايمز: اتفاقية تصدير الحبوب تشمل إزالة جزئية للألغام قرب موانئ جنوب أوكرانيا

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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر حكومية أنه سيتم إزالة جزء من حقول الألغام بالقرب من موانئ جنوب أوكرانيا كجزء من اتفاقية تصدير الحبوب، وأكدت المصادر أن الأسطول وخفر السواحل الأوكراني سيؤمنان مرور السفن إلى المياه الدولية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحديث هنا يدور حول الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، دون أن تحدد إذا ما كان قد تم إجراء تغييرات عليها في النص النهائي.

يذكرأن، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية التوقيع مع روسيا على اتفاق تصدير الحبوب ، وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن منظمة الأمم المتحدة قادت الجهود للتوصل لاتفاق تصدير الحبوب.

من ناحية أخرى، تخطط بريطانيا لإرسال العشرات من قطع المدفعية، و1600 قذيفة مضادة للدبابات، و50 ألف قذيفة مدفعية، إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: "بالتعاون مع الشركاء الدوليين، نضمن لأوكرانيا وسائل الدفاع عن بلادها"، مضيفا أن حزمة المساعدة العسكرية ستشمل أيضا رادارات مضادة للبطاريات ومئات الطائرات بدون طيار.

في وقت سابق من يونيو، أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) لأوكرانيا.

وهكذا، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية لكييف من لندن قد وصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) منذ نهاية فبراير الماضي.