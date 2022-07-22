مكونات تطيل عمرك 10 سنوات.. اعرفها

فاطمة ياسر

الغذاء الصحى واتباع حياة صحية بشكل عام من أهم الحيل التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على العمر، لذا فيمكنك تحقيق عمر أطول من خلال مفاتيح بسيطة للغذاء، وذلك وفقا لطبيبة صحة الأمعاء الدكتورة ميجان روسى، التى أكدت خلال التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن الأبحاث تشير إلى أنه يمكنك زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بما يصل إلى عقد من الزمان عن طريق إجراء محولات غذائية بسيطة.

وأكدت طبيبة صحة الأمعاء أن تناول المزيد من العناصر النباتية في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من العمر الافتراضي بمقدار 10 سنوات، ومن ضمن هذه المكونات الغذائية التالي:

- البقوليات.

- الفاكهة.

- المكسرات.

- كل الحبوب.

- الخضروات.

- الأعشاب والتوابل.

وأوضحت الطبيبة أن تناول 20 جراما من المكسرات يضيف ما يصل إلى عامين إلى متوسط ​​العمر المتوقع، كما أن إطعام بكتيريا الأمعاء يمكن أن ينظم هرموناتك ويقوي مناعتك.

لذا تمكن الباحثون من تقدير مدى اختلاف متوسط ​​العمر المتوقع مع التغيرات المستمرة في طبيعة الغذاء، فتناولك للفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والحبوب المكررة والمكسرات والبقوليات والأسماك والبيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء يعد من الحيل الجيدة.