اليوم السابع
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الجمعة، 22 يوليه 2022 03:23 م
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مصرع طفلة دهستها سيارة بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:39 م
مصرع طفلة دهستها سيارة بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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لقيت طفلة مصرعها في حادث مروري اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



ورد إخطار إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد،  من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير أسفر عن وفاة طفلة بمركز الفرافرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة الطفلة أسماء إبراهيم 3 سنوات ، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 


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