مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه غرقا بترعة النعناعية المارة أمام قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب غرقًا في نهر النيل أمام قرية كفر الفرعونية، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يُدعي "محمد.م.م" 25 عاما من قرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.