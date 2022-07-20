مصرع مدمن بسبب جرعة هيروين ورفاق السوء يتخلصون من جثته بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثمان (سائق مركبة "توك توك") داخل مجرى مائى بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أمكن تحديد مرتكب الواقعة (ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأنه حال تواجد المجنى عليه بمسكن أحدهم الكائن بدائرة القسم لتعاطى مخدر الهيروين توفـى المجنى عليه نتيجة حقن نفسه بجرعة زائدة من المخدر ، وقاموا بنقل الجثة داخل مركبة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه وإلقاءها بالمجرى المائى المشار إليه والتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وكذا تصرفهما فـى التوك توك الخاص بالمجنى عليه بالبيع (لأحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) مقابل مبلغ مالى ، وأرشدا عن "التوك توك" بمسكن الأخير فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.