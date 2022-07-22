مد التقديم لمدارس التمريض بالسويس لنهاية يوليو دون التقيد بشرط السن

السويس - فريق المحافظات

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، عن مد فتح باب قبول ملفات التقدم للدفعة الجديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بنين وبنات التابعة لإدارة التدريب بمديرية صحة السويس، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية، وذلك وفقاً لشروط القبول الواردة من الإدارة العامـة للتعليم الفنـي الصـحـي بـوزارة الصـحـة والسكان في هذا الشأن والسابق الإعلان دون التقيد بشرط السن .

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس أنه قد تم تعديل شرط السن بموجب القرار الوزاري المشترك لوزيري " الصحة والسكان والتربية والتعليم الفني بإلغاء البند رقم 3 من الفقرة رقم 2 والتي نصت علي أنه "ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عاماً ويجوز النزول بالسن ثلاثة اشهر في حال احتياج المديرية و عدم استكمال الاعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات".

وأضاف انه طبقاً لهذا التعديل فقد تم إلغاء شرط السن نهائيا من شروط القبول، وتم إرجاء إعلان نتيجة الاختبارات التحريرية وكذلك تأجيل موعد لجنة كشف الهيئة لما بعد انتهاء فترة مد القبول، علي أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد إعلان نتائج الاختبارات التحريرية وموعد إجراء كشف الهيئة و المقابلات الشخصية.

وطالب بقيام الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتقدم لمدارس التمريض بالمحافظة واستثمار اهتمام الدوله بخريجيه.