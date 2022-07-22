محافظ كفر الشيخ: المحافظة حريصة على دعم وتنمية صناعة السجاد والكليم فى فوه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، طبقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من إنهاء إجراءات شراء 1121 قطعة كليم صوف من مصنعي السجاد بفوه بقيمة 323013.20 وذلك دعما لصناعة الكليم بفوه والتي تعد من أشهر الصناعات في مصر والشرق الأوسط لما يمتلكه الصناع من دقة ومهارة عالية في تلك الصناعة.

جاء ذلك تنفيذا للبروتوكول المبرم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة التضامن الاجتماعى، لشراء المنتجات لدى المصنعين، علي أن يتم استخدام تلك المنتجات فائقة الصنع والتي تحظى بتقدير عالمي من كافة الجهات في تجهيز إسكان كل المصريين في محافظات مصر المختلفة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة والقيادة السياسية علي دعم الصناعات الصغيرة ولاسيما الصناعات الحرفية لما تمثله من أهمية كبري و تنمية حقيقية في المجالات المختلفة، ولما كانت صناعة السجاد والكليم في مصر علي وجه العموم وفوه علي وجه الخصوص تشتهر بشهر عالمية نتيجة جودة الصناعة العالية ودقة المصنعين وحرفيتهم التي لا يوجد لها مثيل في اي مكان اخر، فان المحافظة تولي اهتماما شديدا لتلك الصناعة، وقد قامت المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة مؤخرا بعمل أكثر من دورة تدريبية لتعليم حرفة السجاد والكليم كما تم عمل أكثر من دورة للتسويق الإلكتروني للمصنعين وذلك ضمانا لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التسويق.

وأشاد عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ بجودة المنتجات والحرفية العالية التي يتسم بها مصنعي السجاد والكليم في فوه، و التي تعتبر أحد كنوز محافظة كفر الشيخ ، مؤكداً حرص المحافظة علي دعم وتنمية الصناعة بكل السبل وذلك لأنها تعتبر احد اهم ركائز التنمية داخل محافظة كفر الشيخ.

وقامت الجمعية التعاونية الإنتاجية للخدمات الاجتماعية لعمال الكليم وأصحاب الأنوال بفوه بتجميع المنتجات من المصنعين بفوه، وتم تحديد الأسعار طبقا للجنة مشكلة طبقا للسعر السوقي للمنتجات، وقامت اللجنة بتسليم المنتجات لمخازن وزارة التضامن الاجتماعي، وتم إجراءات التحويل البنكي للقيمة المالية المتفق عليها للمنتجات على أن تقوم الجمعية باستلام القيمة المالية مع بداية الأسبوع المقبل.











