اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:45 م
أكرم القصاص
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توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى على 4000 أسرة من الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:35 م
توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى على 4000 أسرة من الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور توزيع اللحوم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحى، كدفعة ثانية، لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 4 أطنان لحوم أضاحى، لتوزيعها على 4000 أسرة أولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وقد شهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، اليوم الأربعاء، وصول سيارة محملة بـ2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة ثانية، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة.

استلام 2 طن لحوم اضاحي
استلام 2 طن لحوم اضاحي

 

الاشراف على تسليم لحوم الاضاحي
الاشراف على تسليم لحوم الاضاحي

 

توزيع اللحوم على 20000 أسرة
توزيع اللحوم على 20000 أسرة

 

توزيع لحوم اضاحي
توزيع لحوم اضاحي

 


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