توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى على 4000 أسرة من الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وقد شهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، اليوم الأربعاء، وصول سيارة محملة بـ2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة ثانية، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة.