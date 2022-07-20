توزيع 4 أطنان لحوم أضاحى على 4000 أسرة من الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحى، كدفعة ثانية، لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 4 أطنان لحوم أضاحى، لتوزيعها على 4000 أسرة أولى بالرعاية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.
وقد شهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، اليوم الأربعاء، وصول سيارة محملة بـ2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة ثانية، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة.
استلام 2 طن لحوم اضاحي
الاشراف على تسليم لحوم الاضاحي
توزيع اللحوم على 20000 أسرة
توزيع لحوم اضاحي
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