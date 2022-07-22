محافظ بنى سويف يستعرض نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت 17 يوليو الجاري بإدارات (ببا،الواسطى، اهناسيا، سمسطا) واختتمت الخميس الماضى، ونفذتها المديرية تحت شعار "حقك تنظمى"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة و المستفيدات من خدماتها.



ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري ،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى بالوحدات الصحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، والعيادات المتنقلة التي تم توجيهها للأماكن المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة تلك المرحلة قد بلغ 14 ألف و10 سيدة ، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 13 ألف و931 سيدة( 3443 جدد ، 10488 مترددات)،، الكشوفات 263 كشف باطنة، 375 كشف نسا، ومتابعة حمل 107، وعمل سونار لـ 194 حالة، والحصول على المشورة لعدد 7776 سيدة، موضحا أن إدارة سمسطا جاءت في المركز الأول في معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة تلتها إدارة ببا وبعدها اهناسيا وفي المركز الرابع الواسطى.







