ما الفرق بين فحص النظر واختبار العين؟ تقرير يوضح

كتب - حسام الشقويرى

فحص العين هو فحص مفصل للعين وصحته، ويعانى واحد من كل أربعة أطفال في الولايات المتحدة من مشكلة في الرؤية لم يتم تشخيصها أو علاجها، وضعف البصر والعمى شائعان لدى كبار السن أيضًا، وعلى الرغم من وجود فوائد لفحص الرؤية مقابل فحص العين، إلا أن كلاهما ضرورى لصحة العين بشكل جيد.

ما هو فحص النظر؟

فحص النظر هو اختبار أساسى يمكن إجراؤه بواسطة ممرضة المدرسة أو طبيب الأسرة أو أخصائى رعاية صحية، ويعد اختبارا أساسيا يمكنه اكتشاف مشاكل العين أو الرؤية، لكنه لن يشخص المشكلة بدقة، ويهدف فحص النظر إلى تحديد ضعف الرؤية وحالات العين التي قد تتطور إلى فقدان البصر، ويمكن القيام به بسرعة وبواسطة أشخاص بدون معدات متخصصة، وإذا تم العثور على أي مشاكل ، فستتم إحالة المريض إلى طبيب عيون لإجراء فحص كامل للعين.

يجب أن يتم تدريب الأشخاص الذين ينفذون برنامج الفحص على استخدام الأساليب والأجهزة المثبتة علميًا المناسبة للعمر.

ما هو فحص العين؟

يتم إجراء فحص العين من قبل طبيب العيون أو أخصائي البصريات، وهؤلاء المهنيون لديهم تدريب متخصص في الكشف عن مشاكل العين وعلاجها، ويمكن لفحص العين الشامل تشخيص المشكلات المهمة:

التنكس البقعي المرتبط بالعمر.. عندما تتأثر رؤيتك بمرور الوقت.

الغمش (العين الكسولة).. إذا كانت إحدى العينين أضعف من الرؤية الأخرى، فإن الدماغ يعتمد على العين الأقوى، وضعف رؤية العين يزداد سوءًا.

إعتام عدسة العين.. تصبح العدسة داخل العين غائمة ، مما يقلل الرؤية، و يعتبر إعتام عدسة العين شائعًا عند كبار السن ، ولكن يمكن أن يُصاب الأطفال بإعتام عدسة العين بسبب العدوى أو الإصابات أو الاضطرابات الأيضية.

قصور التقارب.. يمنع هذا الاضطراب العينين من العمل معًا عند النظر إلى الأشياء القريبة، ويتسبب في صعوبة القراءة من كتاب أو كمبيوتر أو أى جهاز رقمي آخر.

اعتلال الشبكية السكري.. يحدث هذا عندما يكون هناك تلف في شبكية العين ، والجزء الحساس للضوء في مؤخرة العين.

الجلوكوما.. وهى زيادة في الضغط داخل العين، وهذا يمكن أن يسبب عمى كامل إذا لم يعالج.

أخطاء الانكسار.. تسبب الأخطاء الحرارية عدم وضوح الرؤية ، وتضمنت مجموعة من الاضطرابات مثل قصر النظر (قصر النظر) ومد البصر (طول النظر) واللابؤرية (اضطراب في شكل القرنية يضعف الرؤية).

الحول (عينان متقاطعتان).. لا تنظر العينان في نفس الاتجاه، وهذا يمكن أن يسبب الرؤية المزدوجة ومشاكل بصرية أخرى.