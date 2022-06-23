كل ما تريد معرفته عن ضعف البصر مع تقدمك في العمر

كتبت فاطمة خليل

ما هو ضعف البصر؟ ضعف البصر مشكلة شائعة تحدث وتزداد سوءًا مع تقدم العمر، وضعف البصر هو ضعف في الرؤية مزمن لا يمكن تصحيحه بالنظارات أو العدسات اللاصقة أو العلاجات الطبية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض ضعف البصر، بحسب موقع " hopkinsmedicine". يتم تعريف ضعف الرؤية من خلال حدة البصر، والتي هي وضوح الرؤية أو حدتها وهو إعاقة بصرية تعيق قدرتك على العمل في الحياة اليومية ولا تستطيع يتم تصحيحه بالمساعدات البصرية التقليدية مثل: النظارات.

س: كيف أعرف ما إذا كنت أنا أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بضعف البصر؟ في الآونة الأخيرة ، تم تضمين فقدان المجال البصري في تعريف ضعف الرؤية ما يعنيه هذا هو أنه يمكن أن يكون لديك رؤية 20/20 ، ولكن لديك رؤية محدودة من جوانب عينيك (الرؤية المحيطية) التي تؤثر على طريقة حياتك. ضعف الرؤية يختلف عن الحاجة إلى نظارات قراءة أو نظارات ثنائية البؤرة، وهي نتيجة طبيعية للشيخوخة. يتعارض ضعف البصر مع الحياة اليومية بعدة طرق ، بما في ذلك عدم القدرة على القيادة أو عدم التعرف على الأصدقاء والعائلة.

س: هل ضعف البصر يرتبط بتقدم العمر؟ قد ينسحب الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر ، والذين لا يسعون للعلاج ، أو يصبحون أقل نشاطًا في محاولة لتجنب هذه الأنواع من الأنشطة. يرتبط ضعف الرؤية بشدة مع كبار السن لأن أمراض العيون المرتبطة بالعمر ، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، والجلوكونا ، واعتلال الشبكية السكري ، تسببه غالبًا.

في سن 45 ، من المرجح أن يعاني أقل من 1 %من الأشخاص من ضعف البصر ، ولكن بحلول سن 75 ، يقفز هذا إلى ما يقرب من 5 % ، ثم إلى 15% بحلول سن 85.

يمكن أن يكون لديك مرض عين مرتبط بالعمر دون أي أعراض تغير حياتك لسنوات، أو حتى عقود لذا فإن إجراء فحوصات العين المنتظمة أمر مهم للغاية من حيث التشخيص والإدارة والتعايش مع مرض العين التدريجي.