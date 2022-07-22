لجنة بالكونجرس: ترامب رفض الاستماع لمستشاريه وأسرته لوقف هجوم الكابيتول

كتبت رباب فتحى

كشفت لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في التمرد الذى وقع يوم الهجوم على الكابيتول في جلسة استماعها الأولية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض لساعات الدعوة لإلغاء الهجوم الدامي الذي ارتكبته مجموعة من أنصاره في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، حسبما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

واستمتعت اللجنة لشهادة من مساعدين سابقين للبيت الأبيض كشفت أن ترامب رفض مرارًا مناشدات من كبار مستشاريه وحتى أفراد أسرته - بما في ذلك ابنته الكبرى ومستشارته إيفانكا ترامب - لإصدار بيان على الفور يطالب أنصاره المحتشدين في مبنى الكابيتول بالتراجع.

وقالت اللجنة إنه بينما كان ترامب يشاهد التغطية الإخبارية لهجوم الكابيتول من راحة غرفة الطعام بالبيت الأبيض ، نفذ الغوغاء أعمال عنف أدت في النهاية إلى مقتل العديد من الأشخاص.

وقالت الديمقراطية إيلين لوريا ، التي شاركت في قيادة جلسة الخميس مع الجمهوري وعضو اللجنة آدم كينزينجر "في النهاية ، هذه ليست ، كما قد تبدو ، قصة تقاعس عن العمل في وقت الأزمة ، ولكنها بدلاً من ذلك كانت الإجراء الأخير لخطة دونالد ترامب الخاصة لاغتصاب إرادة الشعب الأمريكي والبقاء في السلطة".

وأوضحت الصحيفة أنه مرت أكثر من ثلاث ساعات بين نهاية خطاب ترامب أمام أنصاره بالقرب من البيت الأبيض وتغريدته التي طالب فيها أنصاره "عودوا إلى منازلكم".

في ذلك الوقت ، هاجمت مجموعة من أنصار ترامب بعنف ضباط إنفاذ القانون المكلفين بحماية مبنى الكابيتول وخربوا المبنى. واختبأ أعضاء الكونجرس ، الذين اجتمعوا في مبنى الكابيتول للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، من مثيري الشغب وخافوا على حياتهم بينما كان الرئيس ينتظر.

ومن جانبه، قال كينزينجر "الرئيس ترامب لم يفشل في التصرف خلال 187 دقيقة بعد انتهاء خطابه وإخبار الغوغاء بالعودة إلى ديارهم. لقد اختار عدم التصرف".