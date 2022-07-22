"لا أريد قول إن الانتخابات انتهت".. فيديو يظهر كواليس خطاب ترامب بعد هجوم الكابيتول

كتبت رباب فتحى

أظهرت مقتطفات من خطاب مصور ألقاه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في اليوم التالي لهجوم الكابيتول والذي عرضته لجنة مجلس النواب للتحقيق فى هجوم الكابيتول الخميس مدى توتره وإصراره على التأكيد بأن الانتخابات لم تنته بعد رغم فوز جو بايدن، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال ترامب فى اللقطات التي لم تنشر من قبل وعرضتها جلسة الاستماع العامة التاسعة، وهي جلسة ركزت على رفض ترامب الدعوة لوقف الهجوم على مبنى الكابيتول، "لا أريد أن أقول إن الانتخابات قد انتهت".

وتم تصوير فيديو ترامب وهو يحاول تسجيل فيديو مساء يوم 7 يناير ، بعد أكثر من 24 ساعة من تحريضه على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة لتأخير أو إيقاف التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.

ورغم فشل الهجوم إلا أنه أسفر عن بتسعة قتلى وتم توجيه اتهامات لحوالي 900 شخص بعضهم بالتآمر للتحريض على الفتنة.

وفي اللقطات التي بثتها لجنة 6 يناير ، شوهد ترامب وهو يحاول أن يتحدث عما حدث لكنه كان متوترا وقام بالعديد من الأخطاء، مما دفعه للتوقف أكثر من مرة. ويمكن سماع صوت ابنته ومستشارته إيفانكا ترامب بعيدا عن الشاشة وهى توجهه.

وفى الفيديو، يقول ترامب قبل أن يتوقف: "أود أن أبدأ بالتحدث عن الهجوم البشع بالأمس". ويتابع: "ومن يخالف القانون ، سيدفع الثمن. أنتم لا تمثلون حركتنا ولا تمثلون بلدنا. وإذا خالفتم القانون .." ثم يتوقف ترامب منفعلا ويرفع إصبعه ويهز رأسه قائلا بتوتر "لا أستطيع أن أقول ذلك. لن أفعل ، لقد قلت بالفعل" ستدفعون الثمن".

ويبدأ من جديد: "لكن هذه الانتخابات انتهت الآن. صادق الكونجرس على النتائج ".، قبل أن يتوقف قائلا "لا أريد أن أقول أن الانتخابات قد انتهت. أريد فقط أن أقول إن الكونجرس قد صدق على النتائج دون القول بأن الانتخابات قد انتهت ، حسنًا؟ "

يُسمع صوت إيفانكا ترامب وهي تقدم النصائح والاقتراحات. ويحاول ترامب إعادة ضبط نفسه ،قبل أن يضرب المنصة بقبضته. ويقول: "أود أن أبدأ بالحديث عن هجمات الأمس الشنيعة" لكنه توقف مرة أخرى قائلاً: "أمس" كلمة صعبة بالنسبة لي ". فترد إيفانكا: "لا تقولها، قل "الهجوم الشنيع".