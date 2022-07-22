قصور ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة النواصر محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو"، وتحدث باهي عبد الظاهر عن أهمية الثورة وأهدافها.



كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو" وتحدث على حسان عن ثورة 23 يوليو نقطة مضيئة وهي حلقة من حلقات الحراك المصري الشعبي وما بعد هذه الثورة أفضل مما قبلها، وعقدت المكتبة محاضرة بعنوان "تنمية العامل المصري فكريا ونفسيا" وأوضح أحمد علي معرفة التنمية وأبعاد مفهوم التنمية، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية"رسم وتلوين" تنفيذ الطفلة علا عمر والمدربة حليمة عبد العزيز.



فيما عقد بنادى التكنولوجيا بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة شرح لبرنامج الوورد ناقشتها كريمة جمعة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أهمية الوعى الصحى للطفل"، وتحدثت الدكتورة نوال عبد النعيم عن أهمية الوعى الصحى للطفل وتوعية الأسرة وكيفية الإهتمام بالطفل ومشاركة الطفل وإهتمامته، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته مقبولة بدوى مسئولة القصر.



وأقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة بعنوان"وصية عمر"، فيما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مواهب فنية للطالبة ملك أبوالسعود في الإنشاد الديني والطالبة حنين في الغناء، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "مسرح الثقافة الجماهيرية" تأليف فؤاد دواره ألقتها وردة حسن.



