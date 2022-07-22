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عميد حقوق حلوان: بدء إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى

الجمعة، 22 يوليه 2022 10:38 ص
عميد حقوق حلوان: بدء إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية انتهت من إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022، بالنسبة لطلاب  الفرقة الأولى انتظام والفرقة الثالثة انتساب الفرقة الأولى والفرقة الرابعة برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية.
 
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريح لـ  "اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج باقى الفرق الدراسية على مدار الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن نسب النجاح جيدة فى مستوى النتائج التى تم إعلانها .
 
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن عقب الانتهاء من إعلان النتائج سيتم فتح باب التقدم بالالتماسات على النتائج للطلاب إلكترونيا، مشيرة إلى أن الكلية بصدد الاستعدادات أيضا لدور سبتمبر بالنسبة للطلاب المحملين بمواد .
 

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