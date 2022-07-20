"تحليل البيانات ونظم التسوق عبر الإنترنت" ضمن مشروعات تخرج قسم الرياضيات بعلوم حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، إتمام طلاب قسم الرياضيات بالكلية لمشروعات تخرجهم، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية، وريادة الدكتورة منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف أساتذة القسم.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب فى بيان، أن مشروعات التخرج بقسم الرياضيات تعد أحد الموضوعات الهامة التى تساعد الطلاب في تنمية قدراتهم العلمية والعملية، كما أنها تعتبر تطبيق عملي لكل ما درسه الطالب من مهارات مختلفة داخل البرنامج الذي ينتمى إليه الطالب، حيث يضم قسم الرياضيات ثلاثة برامج علمية أساسية وهي الرياضيات، الرياضيات والحاسب و الإحصاء والحاسب، وتضمنت مشاريع تخرج الأقسام مجالات عديدة منها تحليل البيانات والنظم الطبية الذكية ونظم التسوق عبر شبكة الإنترنت، وكذلك بعض الموضوعات التى تطور الأداء الإدارى للكلية من خلال مشاريع الحاسب بالقسم، وقام الطلاب خلال المشاريع بعمل دراسات في الأجزاء النظرية المرتبطة بالمشروعات، وكذلك تحديد البرمجيات والأدوات المختلفة التي يحتاجها تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف عميد الكلية أن المشروعات تضمنت مشروع تم تصميمه عبر شبكة الويب لمتابعة وضع قاعات التدريس بالكلية والجدول الزمني الخاص بها ، كما أن هناك مشروع عن حضور وغياب الطلاب باستخدام QR كود.

وأشار إلى أنه تم تصميم نظام إلكتروني للتسوق عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تصميم نظام لتشخيص أمراض الجلد المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب مشروع تضمن موقع جديد للكلية على شبكة الإنترنت، وآخر عن نظام الكتروني للتسوق عبر شبكة الإنترنت، وفى المجال الطبى تم عمل مشروع عن النظم الذكية لتقييم حالة المرضى، بالإضافة إلى مشاريع فى مجال الإحصاء وتحليل البيانات والرياضيات.