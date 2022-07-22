ضبط 600 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم شهير فى رأس البر

شن رجال مباحث التموين بدمياط بالتنسيق مع الطب البيطرى إدارة المجازر حملة موسعة على مطاعم بيع اللحوم، أسفرت الحملة عن ضبط أحد المطاعم برأس البر وضبط بداخله ما يقرب من 600 كيلو لحوم مجهزة ومعدة للبيع فى وجبات جاهزة داخل مطعم شهير، وهي عبارة عن كفتة ولحوم ذبح خارج السلخانة ولحوم مستوردة تباع على أنها بلدى وجميعها ظهر عليها علامات التغيير فى الخواص، ومنتهية الصلاحية، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير محضر برقم 3169 جنح رأس البر ضد صاحب المطعم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة .