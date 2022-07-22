ضبط 15 كيلو حشيش بحوزة سائق قبل ترويجها على المتعاطين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) حال استقلاله إحدى السيارات يعمل عليها كسائق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، كما أقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.