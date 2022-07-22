ضبط 1100 قطعة حلوى فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى منطقة الشرابية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)، وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على (1100 قطعة حلوى منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.