اليوم السابع
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ضبط راكبة أجنبية من أصل مصرى بحوزتها كوكتيل مخدرات

الجمعة، 22 يوليه 2022 07:11 م
ضبط راكبة أجنبية من أصل مصرى بحوزتها كوكتيل مخدرات مطار القاهرة -أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكبة أجنبية من أصل مصري بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتى أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من عبد الله شحاته مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات لمواد عضوية داخل حقائب الراكبة، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط 4 أكياس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر و ٢ تانك زجاجي بداخلهم زيت الماريجوانا ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات بها بقايا من نبات الماريجوانا، و١٨ "ورقة بفرة" مشبعة بزيت مخدر داخل عبوة زجاجية.
 
وأمر حسين عبد الله هيكل مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكبة للنيابة المختصة.
 
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مطار القاهرة

جمرك الركاب

مبنى 3

محاولة تهريب

مخدرات



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