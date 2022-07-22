ضبط المتهم بسرقة كلب من فيلا بالقاهرة الجديدة

كتب كريم صبحى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة من داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المجنى عليها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبسؤالها أقرت باكتشافها سرقة الكلب الخاص بها من داخل حديقة الفيلا سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب المغافلة، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعة سرقة "شاشة" من داخل غرفة (حارس عقار) وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.