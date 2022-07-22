ضبط المتهمة بسرقة مجوهرات السيدات بأسلوب المغافلة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالقاهرة، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) وبحوزتها (سلسلة ذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدرها إعترفت بسرقتها من (صاحبة محل عملها، مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء الأخيرة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.