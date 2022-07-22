صور.. مصرع 4 فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى ببلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 43 شباب مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة جامبو محملة بالطماطم، بالطريق الدولي الساحلي بمدخل النرجس بمصيف بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الجثامين والمصاب لمستشفى بلطيم النموذجي، وهرع رجال قوات الأمن، والمرور لموقع الحادث، لرفع آثار الحادث، وأقفاص الطماطم التي كانت محملة على السيارة الجامبو.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين" ملاكي وجامبو" على الطريق الدولي الساحلي، بمدخل النرجس بمصيف بلطيم، أدى لمصرع 4، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتقال لموقع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن بالتعاون مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بلطيم النموذجي، والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج الازم، ومتابعة رفع السيارتين، والعرض على النيابة العامة.

وتبين مصرع كل من عبدالرحمن درغام مخلوف، 18 سنة، من كفر الشيخ، وزياد الشربيني فؤاد ، 18 سنة، من دقلت ، وعبدالرحمن واهر مسلم ، 18 سنة، وأحمد زغلول عبدالعزيز ، 18 سنة، وجاري إجراء الإسعافات اللازمة له،